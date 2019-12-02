Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Туристический поток из Тайваня в Петербург увеличился почти вдвое после введения электронных виз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 2 декабря генеральный директор конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма Андрей Мацарин.

Так, если в прошлом году в Петербург приехало чуть более 9 тыс. тайванцев, то в нынешнем году — уже почти 17,7 тыс. человек, что почти на 96% больше.

Кроме того, турпоток из Франции в северную столицу России также значительно возрос — на 52% по сравнению с 2018 годом. Французы также получили возможность подать заявку на электронную визу с октября 2019 года.

Отметим, что такой возможности нет у граждан США, однако поток американского туризма занял второе место по темпам роста — на 56% по сравнению с 2018 годом. На сегодня в Петербург прибыли почти 35,8 тыс. граждан США.

Существенный рост по сравнению с прошлым годом также показал турпоток из Германии (40%), Китая (27%), Италии (42%), Индии (34,6%), Японии (20,7%), Гонконга (20,6%).

«У нас сократился поток только из Республики Корея — на полпроцента, до 52,3 тысяч человек. По электронным визам из 53 стран мы не получили заявки только из двух — Андорры и Ватикана. Но мы считаем, что причина в плохом информировании, так что будем работать в этом направлении», — сказал Мацарин.

Добавим, согласно прогнозам комитета по туризму, к концу 2019 года Петербург посетят около 9 млн путешественников. В 2018 году их количество составило 8,2 млн человек, из которых 3,9 млн были иностранцами.

В количественном отношении лидером по зарубежному туризму в Петербурге остается Китай с огромным отрывом — почти 753 тыс. человек в 2019 году. Затем следуют Германия (73,8 тыс.), Франция (63,9 тыс.), Италия (58,8 тыс.), Корея (52,3 тыс.).