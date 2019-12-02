Подольск, Московская область, , 15:29 — REGNUM В подмосковной деревне Бережки (Подольский г.о.) начали строительство школы на 350 мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Как заявил глава ведомства Артур Гарибян, это трехэтажное учебное заведение общей площадью 10,5 тыс. м кв. Строительство ведется за счет средств застройщика ООО «Бережки». Сдача школы запланирована на четвертый квартал 2022 года. Первую проверку хода строительства проведут 20 января 2020 года.