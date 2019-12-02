Пермь, , 14:59 — REGNUM В Перми семье, в которой воспитывается семилетний мальчик, пострадавший от нападения стаи собак, выплатят 300 тыс. рублей. Кроме того, семье организуют психологическую поддержку, сообщают СМИ.

Материальная помощь будет выделена из резервного фонда горадминистрации. Социальное сопровождение семьи последует со стороны муниципального отделения министерства социального развития Пермского края.

Напомним, вечером 29 ноября в частном секторе микрорайона Висим трое детей катались с горки. На ребят напала стая собак. Один ребенок госпитализирован. Семилетний мальчик до сих пор находится в отделении реанимации.

После инцидента уволен директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». По факту халатности сотрудников этого учреждения возбуждено уголовное дело.

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