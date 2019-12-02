Магнитогорск, Челябинская область, , 14:57 — REGNUM В челябинском Магнитогорске сотрудники скорой помощи снова назначили дату пикета. Он может состояться 7 декабря, написали они в соцсетях.

По словам медиков, они ожидали роста полагающихся им выплат. Но пока этого не заметили. Это и стало поводом для протестной акции.

Как сообщало ИА REGNUM, пикет они собирались провести в середине ноября. Но после встреч с представителями минздрава протестующие взяли паузу и отменили акцию протеста.

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