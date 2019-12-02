Москва, , 14:57 — REGNUM Народный фронт займется проблемой распространения снюсов среди молодежи. Эксперты и медики, а также представители федеральных министерств обсудят эту тему 6 декабря на круглом столе.

Эксперты ОНФ считают, что популяризация снюсов создает угрозу вовлечения молодежи в наркозависимость. На базе ОНФ будет запущена работа постоянно действующего штаба для борьбы с этой угрозой.

В России снюс (измельченный увлажненный табак, который помещают под губу для того, чтобы никотин попал в кровь) начал продаваться в начале 2000-х гг., но в декабре 2015 г. был запрещен, когда Госдума приняла поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и статью 14.53 КоАП. Однако после запрета многие производители заменили табак в пакетиках на бестабачную смесь с никотином, которая свободно продается в магазинах без возрастных ограничений.

В самых популярных сообществах о снюсе и его аналогах в социальной сети «ВКонтакте» состоит больше 100 тыс. человек, на публичные страницы отдельных производителей подписаны по несколько тысяч. Про него шутят и делают мемы — самый большой паблик с мемами насчитывает более 300 тыс. подписчиков. Основная часть из них — школьники.

В ноябре 2019 г. сразу несколько федеральных и региональных телеканалов выпустили в эфир сюжеты, посвященные новому и опасному увлечению российских школьников «сосательным табаком» — снюсом. Статистики потребления снюсов в России пока не публиковалось, поэтому оценить масштаб бедствия в цифрах трудно.

28 ноября в Госдуму в порядке законодательной инициативы внесен на рассмотрение законопроект «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (в части установления запрета торговли табаком, а также любыми никотиносодержащими смесями).

Эксперты ОНФ считают, что столь стремительное распространение среди школьников пагубной безтабачной жевательной смеси опасно, поэтому необходимо активное привлечение и консолидация всего общества в борьбе против любых никотинсодержащих продуктов.

«В настоящее время медицинское сообщество крайне обеспокоено появляющейся в СМИ информацией о смертельных случаях, связанных с возможным употреблением так называемого сосательного табака или снюса. Особую важность проблеме придает тот факт, что данное средство активно рекламируется и распространяется уже не только на улицах, но и через популярные среди школьников и подростков интернет-сообщества и блоги. Сегодня особенно необходима консолидация усилий всего общества по антипропаганде употребления различных никотинсодержащих смесей. Данная проблема требует активного привлечения СМИ, молодежных организаций, педагогического, родительского, а также медицинского сообществ. Подростки должны обладать доступной информацией о всех возможных трагических последствиях употребления снюса и его аналогов, ведь только тогда они смогут сделать единственно правильный выбор», — заявила эксперт тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Ирина Солдатова.