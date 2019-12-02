Додома, , 14:52 — REGNUM Более 17 000 жителей Танзании воспользовались тестами для самостоятельной проверки на ВИЧ, которые недавно стали доступны в аптеках восточноафриканской страны. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление министра здравоохранения Танзании, сделанное 1 декабря по случаю Международного дня борьбы со СПИДом.

По словам Умми Мвалиму, тысячи человек «провели самостоятельное обследование в рамках испытания новых тестов и исследования их достоверности».

Она отметила, что во время испытаний тесты были предоставлены 27 000 человек, однако к настоящему моменту результаты предоставили не все участники программы.

«В некоторых районах после положительного результата теста люди могли совершить самоубийство или намеренно заразить других. Я хочу отдельно отметить, что результаты теста не обладают 100% достоверностью», — заявила Мвалиму, призывая граждан ответственно подходить к тестированию и по возможности перепроверять полученные результаты.

Напомним, что с недавнего времени в Танзании стало разрешено использовать тесты для самопроверки на ВИЧ. Кроме того, подростки, начиная с 15 лет, получили право самостоятельно проходить тестирование на заболевания, без обязательного разрешения от родителей.

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