Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM Заявления свердловского минздрава о том, что врачи Областной детской клинической больницы (ОДКБ) ранее не обращались с жалобами на низкие зарплаты, является ложью. Об этом сказали врачи ОДКБ, сообщает Е1.

По словам работников больницы, ранее врачи обращались как к руководителям учреждения, так и в областной минздрав. 1 октября 2019 года сотрудникам даже ответила замминистра здравоохранения региона Елена Прямоносова, но её ответ назвали «отпиской».

Кроме того, врачи заявляли о своём недовольстве и раньше, в частности в присутствии заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, но их требования не были услышаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 113 работников ОДКБ обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с жалобой на низкие зарплаты. Позже в минздраве региона пообещали провести проверку и заявили, что к ним никто из врачей ранее не обращался.

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