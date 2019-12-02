Москва, , 14:47 — REGNUM Депутаты Госдумы 6 декабря обсудят вопрос назойливых преследований граждан в интернете (киберсталкинг), а также возможности законодательных изменений, которые смогут защитить граждан. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«Фракция «Единая Россия» согласовала проведение в пятницу, 6 декабря, круглого стола на тему назойливых преследований в сети интернет, в том числе с угрозами убийства и нанесения вреда здоровью», — заявил Боярский.

По его словам, тема очень злободневна и находит отклик среди обычных граждан.

«На сегодняшний день не существует законодательных инструментов и механизмов ни для самих граждан, для того, чтобы защитить свои права и обезопасить свою жизнь и здоровье, ни для правоохранительных органов, которые отказывают в возбуждении уголовных дел по формальным признакам», — объяснил Боярский.

Он отметил, что депутаты пригласили принять участие в мероприятии не только экспертов, но и адвокатов, представителей правоохранительных органов, а также нескольких жертв такого рода преследований, которые расскажут о том, с какими проблемами они столкнулись.