Курск, , 14:40 — REGNUM В Курской области с 29 ноября по 1 декабря автоинспекторы задержали 22 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Кроме задержанных нетрезвых автомобилистов шесть водителей отказались от проходить медицинское освидетельствование.

Также пять человек были задержаны в рамках уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ранее они уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду и были пойманы на этом нарушении повторно.