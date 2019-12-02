Сургут, Югра, , 14:40 — REGNUM В Сургуте начала работу первая в Ханты-Мансийском автономном округе социальная гостиница для бывших заключённых. Об этом 2 декабря передает Общественное телевидение России.

Хостел из нескольких отапливаемых вагончиков рассчитан на 16 человек. Пребывание для постояльцев бесплатное.

Поселиться в гостинице смогут те, кому после освобождения из мест заключения негде жить. Срок пребывания — до года. Здесь же они могут получить консультации по поиску работы и восстановлению документов.

Елена Генералова, старший специалист группы социальной защиты осужденных. «Это очень хорошая помощь для осужденных — встать на ноги, оттолкнуться, посмотреть на жизнь другими глазами после осуждения и лишения свободы».

Организаторы проекта просят жителей помочь бывшим заключённым тёплыми вещами. Гостиницу удалось создать благодаря сразу двум грантам — президентскому и главы региона — на сумму более 2 млн рублей.