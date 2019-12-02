Магас, , 14:52 — REGNUM Обвинительный приговор вынесли бывшему министру финансов Ингушетии Руслану Цечоеву по делу о нецелевом расходовании свыше 2 млрд рублей. Осужден также его пособник — бывший начальник отдела компенсационных выплат данного министерства, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе СК РФ по республике.

Установлено, что Цечоев вместе с подчиненным с мая 2014 по март 2017 года израсходовали субвенции, поступившие в Ингушетию из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Затем экс-начальник отдела компенсационных выплат предоставил в Министерство финансов РФ отчеты о целевом расходовании средств, тогда как часть денег была израсходована не по назначению.

Руслана Цечоева суд признал виновным в нецелевом расходовании бюджетных средств в особо крупном размере, а его бывшего подчиненного — в пособничестве нецелевому расходованию и служебном подлоге. Обоим назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в Верховном суде Ингушетии. При этом, как пишет РИА «Новости», сам экс-министр на оглашение приговора не явился, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

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