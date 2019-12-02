Москва, , 14:34 — REGNUM Законопроект о распространении норм употребления табака на электронные сигареты (вейпы) и другие способы доставки никотина в организм, Госдума рассмотрит на пленарном заседании 3 декабря. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«Завтра в первом чтении мы рассмотрим законопроект члена Совета Федерации Валерия Рязанского, в котором будет расширен перечень способов и устройств доставки никотина в организм человека с тем, чтобы приравнять их использование к потреблению обычного табака со всеми ограничениями, которые уже установлены действующем законодательством», — заявил Боярский.

По его словам, существующие сегодня особые правила для владельцев таких устройств несправедливы — так, отсутствие в законе норм и правил их курения, позволяет гражданам более свободно употреблять никотин.

«Граждане имеют возможности курить их в ресторанах, барах и торговых центрах, а в том числе и аэропортах — таким образом, во-первых, раздражая окружающих запахом, который от них все равно исходит. Во-вторых, это можно считать элементом пропаганды курения и, в-третьих, это может быть расценено как провокация простого курильщика закурить сигарету там, где не положено», — отметил Боярский.