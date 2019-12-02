Ульяновск, 2 декабря 2019, 14:33 — REGNUM В Ульяновской области будет реформировано министерства семейной и демографической политики. Одним из изменений станет создание службы семейных консультантов, которая будет работать с 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
Власти отмечают, что будет министерство семейной политики будет «полностью перезагружено», акценты будут сделаны на сопровождении семей и переходе от «заявительных процедур к выявительной основе».
Семейными консультантами станут социальные работники и психологи. В пилотном режиме службы семейных консультантов введены в Павловском, Ульяновском районах и в левобережной части Ульяновска.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области планируют запустить центр управления регионом, который будет реализован на основе опыта Московской области и при помощи московских коллег. Ульяновские власти считают, что это позволит оперативнее реагировать на запросы жителей и улучшит межведомственное взаимодействие. Также будет создана региональная транспортная инспекция.
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