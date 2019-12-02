Ульяновск, , 14:33 — REGNUM В Ульяновской области будет реформировано министерства семейной и демографической политики. Одним из изменений станет создание службы семейных консультантов, которая будет работать с 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Власти отмечают, что будет министерство семейной политики будет «полностью перезагружено», акценты будут сделаны на сопровождении семей и переходе от «заявительных процедур к выявительной основе».

«Для этого мы введём семейных консультантов. Это будут специалисты, которые знают потребности семьи и способны вовлечь все необходимые ведомства в оказание помощи в режиме «одного окна», — пояснил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Семейными консультантами станут социальные работники и психологи. В пилотном режиме службы семейных консультантов введены в Павловском, Ульяновском районах и в левобережной части Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновской области планируют запустить центр управления регионом, который будет реализован на основе опыта Московской области и при помощи московских коллег. Ульяновские власти считают, что это позволит оперативнее реагировать на запросы жителей и улучшит межведомственное взаимодействие. Также будет создана региональная транспортная инспекция.

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