Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области проверит ситуацию в Областной детской клинической больнице, где врачи написали коллективную жалобу на низкие зарплаты. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков в Facebook.

По словам Шестакова, глава облминздрава Андрей Цветков уже постановил провести проверку.

«С каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин», — написал пресс-секретарь.

Также представитель минздрава уточнил, что ранее в министерство не обращались с жалобами из ОДКБ, даже когда министр сам посещал больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 113 работников ОДКБ написали коллективное обращение на адрес свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Медработники жалуются на низкие зарплаты.

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