2 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Московским центральным диаметрам нужно доказать, что они лучше привычных маршруток. Но практический опыт показывает: пока всё наоборот.

Евгений Цоц, , 16:04 — REGNUM В конце ноября мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв проехались в поездах Московских центральных диаметров (МЦД) для того, чтобы поговорить с народом о своём проекте. Судя по довольным лицам на фотографиях, критики было немного. Но что бы они услышали, побеседовав с автовладельцами и пассажирами автобусов, которые, несмотря на запуск диаметров, предпочитают ими не пользоваться? Возможно, отзывы получились бы не столь положительными, разговор не таким тёплым, но тогда власти имели бы реальную обратную связь.

Поезд. МЦД Mosreg.ru

Сергей Собянин а Андрей Воробьёв на открытии МЦД Mosreg.ru

Эту статью о работе диаметров в подмосковном Красногорске я пишу, исходя из собственного опыта, поскольку мог бы являться целевой аудиторией МЦД. С энтузиазмом относился к запуску диаметров, спорил с критиками и верил, что их появление улучшит транспортную ситуацию. Но пока, скорее, являюсь испытателем странных решений, лишь усугубивших имевшиеся проблемы поездок на электричках.

Крупнейшие жилые массивы Красногорска — микрорайоны Чернево, Чернево-2, Столичный и застроенный 25-этажными небоскрёбами ЖК «Изумрудные холмы» — расположены вдоль Волоколамского шоссе. Таковы особенности многолетней застройки городов, где автомобильная дорога являлась главным ориентиром для строителей, а железная носила вспомогательную функцию. Десятки тысяч людей на личных автомобилях или автобусах ежедневно становятся участниками пробки, направляясь по Волоколамке к ближайшей станции метро — «Тушинской». Ехать примерно 12 километров.

Красногорск A.Savin

В трёх километрах от жилых массивов находится платформа «Опалиха», ставшая станцией МЦД. Она окружена зеленью Опалиховского лесопарка, дачами и парой строек. Между жилыми комплексами и станцией есть прямая дорога — улица Мира, проходящая по лесопарку. Автотранспорт проезжает это расстояние за пять минут. И, казалось бы, вот оно, решение транспортных проблем: можно разгрузить Волоколамское шоссе, направив часть потока по наземному метро.

Платформа Опалиха Doomych

Но не всё так просто. До запуска МЦД по улице Мира ходили маршрутки, но почему-то только в одну сторону. Если путь в «Опалиху» всегда укладывался в 6−7 минут, то обратно автобус петлял дачными тропами, делая круг, и время поездки увеличивалось до 15 минут. Фундаментальное правило геометрии о том, что расстояние от точки А до точки Б равно расстоянию от точки Б до точки А, здесь почему-то не действует.

После запуска транспортные власти Красногорска приняли решения, которые не только не улучшили сообщение, а существенно изменили его в худшую сторону. Раньше маршрутки поворачивали с Волоколамского шоссе на улицу Мира после остановки «27-й километр», ближайшей к перекрёстку. Теперь они стали проезжать мимо перекрёстка для объезда ЖК «Изумрудные холмы». Да, кому-то из жителей стало удобнее, но время поездки до станции «Опалиха» выросло существенно — до 15 минут. Чтобы не попадать в эту западню, часть пассажиров теперь самостоятельно переходит шоссе и направляется сразу на улицу Мира к ближайшей остановке после всех объездов — «Госпиталь-1». Для этого нужно пешком пройти примерно полкилометра, поскольку она удалена от перекрёстка. Переносить её ближе после изменения схемы движения не стали.

Маршрутные такси Шалин

Второе спорное решение — отправляющиеся от станции «Опалиха» маршрутки едут сначала в один из строящихся ЖК, затем возвращаются к платформе и далее «дачной дорогой» на Волоколамку. Пока личный рекорд проезда по такой схеме — 34 минуты. Крюк, дачные петляния, пробка на Волоколамском шоссе. Столько же идти пешком.

Для сравнения — 12 километров до «Тушинской» автобус в отсутствие пробок (ранним утром и поздним вечером) проезжает за 20 минут. До того, как началось строительство развязки Волоколамского шоссе и МКАД, среднее дневное время автобуса в пути было 30−35 минут с учётом всех светофоров, остановок и небольших городских заторов.

МЦД способно конкурировать с маршрутками, но только при отлаженной системе подъезда к станции. Автобус между ЖК и станцией — это транспорт «последней мили». Несколько километров, которые пешим шагом регулярно преодолевать трудно. Путь к магистральной станции общественного транспорта должен быть максимально коротким, тогда система работает. И вместо городских автобусов нужны местные «туда-сюда». Отдельные на каждое направление.

Однако в Красногорске вместо местных автобусов перевозки ведут три дальних городских маршрута — 833, 833к и 120к. Им выгодно объезжать закоулки и набирать как можно больше пассажиров. И не беда, если те едут в разные стороны, — когда-нибудь доедут.

Стали ли быстрее железные дороги после запуска МЦД? Нет, время между «Опалихой» и «Тушино», наоборот, увеличилось с 16 до 19 минут. А поскольку до станции ещё нужно доехать, перейти от остановок разного вида транспорта, дождаться его, простой расчёт показывает, что в «непробочное» время маршрутки по Волоколамскому шоссе везут быстрее и с меньшими хлопотами. В условиях транспортного коллапса диаметры могут составить конкуренцию, но так было и раньше с обычными пригородными электричками. Рельсовый транспорт как был вспомогательным, дополняющим обычные перевозки, так им и остался.

Поезд. МЦД Mosreg.ru

Стало ли выгоднее ехать на МЦД из-за интеграции их с системой метро и бесплатных пересадок? Да, условия улучшились, но для жителей отдалённых, спальных микрорайонов они по-прежнему не выигрышные. Проезд в автобусе до метро стоит 50 рублей. Проезд до станции МЦД — 35 рублей плюс наценка зоны «Пригород» в семь рублей. Итого 42 рубля. Разница есть, но несущественная.

Хочется верить, что власти двух регионов совместными усилиями всё же придут к верным решениям, которые расширят аудиторию диаметров и на тех пассажиров, кто ранее редко пользовался электричками. И тогда станет понятен смысл произошедших перемен.