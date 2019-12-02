Кэри, США, 2 декабря 2019, 15:51 — REGNUM В онлайн-магазине Epic Games Store геймеры могут бесплатно получить игру Rayman Legends. Об этом сообщалось на сайте сервиса 1 декабря.

Акция продлится до 6 декабря 2019 года. После этого бесплатной станет другая игра — Jotun.

Напомним, в магазине Epic Games Store регулярно проходят игровые акции. Ранее геймеры могли бесплатно получить игру The Messenger.

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