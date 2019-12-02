Москва, , 14:09 — REGNUM Большинство жителей России (75%) не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях с политическими требованиями. Такое желание есть лишь у 19%, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

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По мнению 66% опрошенных, в том месте, где они живут выступления протеста (демонстрации, митинги и забастовки) с политическими требованиями вряд ли возможны. Не исключают протесты 29% граждан.

Также большинство (63%) респондентов считают массовые выступления населения против падения уровня жизни, в защиту своих прав маловероятны. 30% заявили, что митинги возможны.

Опрос проведен 21 — 27 ноября 2019 года. Опрошены 1610 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 гола 86% граждан Российской Федерации не хотели участвовать в каких-либо протестных акциях.

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