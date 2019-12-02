Москва, , 14:06 — REGNUM В 2020 году в Москве будет открыто 20 круглогодичных отапливаемых ярмарок, где фермеры смогут напрямую продавать продукты жителям города. Об этом 2 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при посещении ярмарки на улице Милашенкова столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр Москвы отметил, что в столице большой популярностью пользуются ярмарки выходного дня. Однако из-за климата проводить их зимой не представляется возможным. Круглогодичные же ярмарки, которые создаются в жилых районах города расположены в отапливаемых помещениях.

Собянин отметил, что на данный момент в Москве открыто уже 18 круглогодичных ярмарок. До конца года планируется открыть еще четыре таких объекта.

«В следующем году создадим ещё около 20. Постепенно в каждом районе города появится вот такая комфортабельная ярмарка, куда фермеры могут приехать торговать своими продуктами, а люди приходили с праздничным настроением», — отметил Собянин.

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