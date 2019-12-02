Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Геймеры с YouTube-канале Hard4Games обнаружили прототип игры Spider-man 4 для консоли Nintendo Wii. Об этом сообщает портал Shazoo 2 декабря.

В прототипе доступны несколько локаций для исследования и врагов для демонстрации возможностей боевой системы. Сообщается, что игру отменили после сообщения о том, что кинорежиссёр Сэм Рейми не будет снимать четвёртую часть «Человека-паука».

Напомним, приключения супергероя Человека-паука легли в основу многих популярных видеоигр. Первая из них вышла в 1980 году (The Amazing Spider Man), а последняя — в 2018 году (Spider Man).

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