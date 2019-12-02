Москва, , 14:08 — REGNUM В течение первой недели декабря циклоны и атмосферные фронты принесут в Москву переменчивую погоду. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.

В понедельник в столице ожидается небольшой снег, температура воздуха — от — 3 до — 1 °C.

Во вторник также пройдет небольшой снег, ожидаются минусовые температуры — от — 3 до — 1 °C. Местами гололедица.

В среду в Москве ночью столбики термометров опустятся до — 6 °C. Днем будет теплее — до — 1 °C. Возможно образование гололедицы. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В четверг ночью пройдет мокрый снег. Днем будет ветрено, воздух прогреется до 2−4°С. Также ожидается гололедица.

В пятницу и субботу осадки не ожидаются, днем будет от — 2 до 3 °C.