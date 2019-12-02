Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Стример с ником GiantWaffle установил новый мировой рекорд по продолжительности прямых трансляций. Мужчина сообщил 1 декабря на своей странице в Twitter, что за месяц ему удалось провести больше 570 часов стрима.

https://twitter.com/GiantWaffle/status/1201023295635804160

Геймер вёл прямые трансляции по 19 часов каждый день в течение месяца. В общей сложности зрители посмотрели около трёх миллионов часов его стримов.

Напомним, ранее этот рекорд принадлежал стримеру с ником JayBigs. Ему удалось провести 560 часов трансляций за месяц.

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