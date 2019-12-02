Москва, , 13:43 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский признал, что пробовал наркотики, предает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«Мы ж маленькие… Сует мне в рот. Я не успеваю даже рот закрыть. Чего-то попробовал, что-то кислое. Я не приучился…», — вспоминает он в ходе круглого стола.

Также парламентарий припомнил, как он «во взрослом возрасте, лет за 30», в Ташкенте в советское время попробовал насвай под названием «сухой коньяк».

Жириновский отметил, что основной поток наркотиков в Россию всегда шел из Афганистана.

Депутат Госдумы считает, что бороться с употреблением наркотиков можно, высылая наркодилеров в отдаленные регионы страны.