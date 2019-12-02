Вильнюс, , 13:34 — REGNUM Чрезмерно высокая планка зачисления абитуриентов в вузы не позволяет мотивированным выпускникам школ из регионов получать высшее образование, считают в министерстве сельского хозяйства Литвы, которое предложило разработать и принять «особые условия» при поступлении на сельскохозяйственные специализации для молодёжи из сельской местности, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 декабря.

Процент выпускников снижается, особенно видны различия между столичными и региональными выпускниками. Во многих европейских странах конкурсный балл определяется негосударственным субъектом — он остается за самими вузами. «Представители литовских высших учебных заведений также считают, что они должны отвечать за отбор мотивированных и одаренных студентов и за помощь детям из регионов, менее подготовленных к учебе», — заявляют в министерстве.

Общую минимальную планку при поступлении в вузы предложено попросту отменить. Законопроект зарегистрирован в парламенте. Порядка 6,2 млн евро министерство зарезервировало для оплаты обучения сельскохозяйственным специализациям абитуриентов из провинции. Но только финансированием бюджетных мест проблему не решить, считает глава ведомства Андрюс Палёнис.

«Утвержденные программы не принесут пользы, если нет учеников. Конечно, отбор должен остаться, но показатели по каждой специальности должны быть разными», — считает министр.