Москва, , 13:33 — REGNUM Мера пресечения в виде заочного ареста, которая была избрана судом в отношении участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, сбежавшего из России, будучи под подпиской о невыезде, является законной. Такое решение сегодня, 2 декабря, вынес Московский городской суд, рассмотрев жалобу адвоката подозреваемого.

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Как следует из постановления суда, апелляционная жалоба стороны защиты оставлена без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменений.

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Как сообщало ИА REGNUM, Айдар Губайдулин был задержан после несанкционированной акции в Москве 27 июля. Ему предъявили обвинение в угрозе применения насилия к представителю власти. Суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако фигурант уголовного дела сбежал из России. По данным следствия, Губайдулин находится в Литве.

В конце октября Басманный суд Москвы заочно арестовал участника протестов, а в середине ноября адвокат подозреваемого обжаловал эту меру пресечения.

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