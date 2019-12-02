Саранск, , 13:27 — REGNUM Сообщения о том, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в колонии вместе с больными туберкулёзом и носителями ВИЧ, не соответствует действительности. Об этом сообщили 2 декабря в управлении ФСИН по Мордовии.

В ведомстве появившиеся в сети публикации о сокамерниках Захарченко назвали полной выдумкой. Осужденный Захарченко, как и все прибывающие в колонию, помещен в карантинное отделение, уточнили в управлении ФСИН.

«ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет», — цитирует ведомство ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября бывший полковник антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко был доставлен в ИК-5 в Мордовии. Он приговорен к 13 годам лишения свободы за коррупцию и воспрепятствование правосудию.

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