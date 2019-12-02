Псков, , 13:24 — REGNUM В Пскове сегодня, 2 декабря, состоялся пикет против строительства автозаправки близ Мирожского монастыря и памятника ЮНЕСКО — Спасо-Преображенского храма с фресками XII века. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, организатором протестной акции выступило региональное отделение партии «Справедливая Россия».

В пресс-службе отделения партии сообщили, это уже второй пикет, который проводится против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря — первый прошёл 8 июля 2019 года, после того, как стало известно о планах ООО «Псковнефтепродукт» построить автозаправочную станцию на земельном участке по улице Райниса, 2а.

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Организатор акции, лидер регионального отделения «Справедливой России» и депутат Псковской городской думы Олег Брячак назвал ситуацию со строительством АЗС у монастыря «уникальной».

"Мирожский монастырь защищают не только депутаты и общественники, но и администрация города. Но какой-то один коммерсант не останавливается и «прёт как танк», невзирая вообще ни на что, ни на мнение людей, ни на мнение администрации. Он выигрывает суды и думает, что если юридически он прав, то на мнение псковичей можно не обращать внимание», — заявил Брячак.

Отметим, что власти Пскова также выступают против строительства АЗС на этом месте. Администрация города отказала «Псковнефтепродукту» в разрешении на строительство, но Арбитражный суд Псковской области 20 ноября признал это решение городских властей незаконным.