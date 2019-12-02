Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, , 13:24 — REGNUM Самая северная ледовая переправа «Остров Диксон — посёлок Диксон» открылась в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Движение по ледовой переправе началось с 28 ноября. Она будет обеспечивать транспортное сообщение между островной и материковой частями Диксона до июня 2020 года. Протяженность самой северной ледовой дороги — 5,4 км, ширина — 20 м.

Допустимые нагрузки для колесного транспорта — 3,8 т, для гусеничного — 4,7 т. Скорость движения транспорта — не более 10 км в час.

Как сообщало ИА REGNUM, первая ледовая переправа в Красноярском крае открылась в Эвенкийском муниципальном районе.

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