Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM Жителям Ростовской области грозит штраф за отказ от вакцинации питомцев. От прививки от бешенства животных отказались 13 жителей села Жуковское Песчанокопского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской ветеринарии.

Специалисты обратили внимание на то, что всего лишь в нескольких километрах от населённого пункта было зарегистрировано бешенство среди диких плотоядных животных и действует карантин. Однако владельцы собак уверены, что инфекция не коснётся их подворий.

«Семи владельцам, отказавшимся предоставить животное для вакцинации, выданы официальные требования для немедленного ее проведения, еще на шесть граждан выписаны административные протоколы по ч. 2 ст. 10.6 КоАП», — рассказал ветеринарный инспектор Дмитрий Агеев.

При этом ветеринары призывают прививать животных один раз в год. Процедура бесплатна.