Ташкент, , 13:19 — REGNUM Национальная авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» предоставит пассажирам скидки на рейсы внутри страны в честь новогодних праздников, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что скидки будут предоставлены с 31 декабря по 2 января. Размер скидки для индивидуальных пассажиров составит 30%, для туристических групп не менее пяти человек, а также школьников и студентов — 40%, для семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла — 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 августа по 3 сентября 2019 года авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» предоставила пассажирам скидки в связи с празднованием 28-летия независимости республики.

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