Брянск, , 13:18 — REGNUM Завершено расследование резонансного уголовного дела о вооружённом нападении на двух сотрудников спецсвязи в Брянске, сообщили 2 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры. Материалы направлены в суд. На скамье подсудимых — 31-летний бывший коллега погибших.

Следствие считает что, обвиняемый воспользовался доверием своих сослуживцев. Он проник в охраняемое служебное помещение, завладел табельным оружием, расстрелял двух своих коллег и похитил более 13 млн рублей. Мужчина попытался скрыть следы преступления — забрал жёсткий диск с записями камер видеонаблюдения, поджёг помещение.

На время расследования обвиняемый был заключён под стражу. Рассматривать дело будет Брянский областной суд.

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