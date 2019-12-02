Москва, , 13:14 — REGNUM Рэпер Птаха призвал рассказывать детям о вреде наркотиков, передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря.

«Детей надо кошмарить. Детям надо говорить: смотри, какой ужас, не делай этого, умрешь, сядешь в тюрьму. Дети должны это знать, все эти либеральные беганья вокруг детей — ой-ой-ой, не так подумал, психика слабая, мучить не надо — полный бред. Детям надо с детства объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. Не надо бояться их травмировать… Пусть он лучше боится уколов, чем завтра он будет колоться героином», — полагает эксперт.

Рэпер полагает, что бороться с наркотиком нужно на уровне государства и общества, однако запретами проблему не решить.

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