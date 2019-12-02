Курский район, Ставропольский край, , 13:17 — REGNUM Двое осужденных на Ставрополье избили работника исправительной колонии (ИК). Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы», сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе СК РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел 24 ноября текущего года в ИК-6, расположенном в хуторе Дыдымкин в Курском районе. По данным следствия, осужденные за вымогательство, кражу и наркотики в ходе изъятия у них мобильных телефонов, запрещенных на территории колонии, избили сотрудника ИК руками и ногами по лицу и телу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, ведется сбор необходимой доказательственной базы. Потерпевшему назначена судебно-медицинская экспертиза, добавили в СК.

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