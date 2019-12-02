Владикавказ, , 13:11 — REGNUM По случаю 100-летнего юбилея Северной Осетии, который будут отмечать в 2024 году, планируется выпустить серебряную памятную монету. Об этом 2 декабря сообщает информационное агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу главы правительства республики.

По данным журналистов, по случаю торжественной даты планируется закладка памятных скверов, демонстрация фильмов, снятых в Северной Осетии, а также другие научные и культурные мероприятия.

Как передавало ИА REGNUM, в мае президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия республики Северная Осетия-Алания на государственном уровне.