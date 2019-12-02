Москва, , 13:30 — REGNUM Полноценный запуск Московских центральных диаметров (МЦД) позволит снизить нагрузку на метро на четверть к 2025 году. Об этом 2 декабря сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он отметил, что, согласно расчетам Института Генплана Москвы, к 2025 году благодаря работе МЦД прогнозируется уменьшение транспортного потока в утренние часы пик в пределах МКАД на пять тысяч автомобилей, а в пределах ТТК — на 1,5 тысячи. Пассажиропоток в метро тоже изменится: в Центральном округе ожидается сокращение на 15−25%.

По мнению Кузнецова, часть жителей выберут поездку в более свободном МЦД, даже если им придется потратить чуть больше времени на дорогу.

Напомним, первые две линии МЦД запустили 21 ноября.

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