Нур-Султан, , 13:02 — REGNUM В самой узнаваемой достопримечательности Нур-Султана — монументе «Байтерек» планируют запустить экскурсии для слабослышащих посетителей, сообщает 2 декабря издание Informburo.

Отмечается, что сурдопереводчик будет предоставляться по предварительной заявке. Кроме того, в монументе запустили проект по аудиодескрипции. Это речевое описание визуальной информации с учетом потребностей инвалидов по зрению.

Отметим, 2 декабря у монумента «Байтерек» в Нур-Султане прошло мероприятие «Доступная среда». Участники форума обсудили вопросы создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

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