Челябинск, , 12:53 — REGNUM В Челябинске 48-летний житель Златоуста отдан под суд за хищение средств дольщиков жилья. Ему вменяют пропажу 252 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Официально уголовное дело против директора ООО «Возрождение» было возбуждено по факту мошенничества. По данным следствия, фирма имела разрешение на строительство двух жилых домов, но планов закончить строительство не было.

Следователи полагают, что с декабря 2015 по февраль 2018 года гражданин заключил 112 договоров на долевое строительство. Дома должны были появиться в Ленинском районе Челябинска. Но взятые у граждан и юридических лиц деньги были потрачены на другие нужды.

Обвинительное заключение утверждено. Дело рассмотрит Советский райсуд. Имущество обвиняемого в размере 58 млн рублей арестовано.