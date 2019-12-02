Москва, , 12:51 — REGNUM На сайте киноцентра «Соловей» опубликовано прощальное письмо его создателя Юрия Соловья, в котором он попрощался со зрителями.

Последний сеанс в киноцентре состоялся 1 декабря. Со 2 декабря показы прекратились. Ожидается, что в конце декабря может начаться снос здания.

Соловей напомнил, что киноцентру в марте 2019 года исполнилось 30 лет. За эти годы кинотеатр посетили более 15 млн зрителей. Показанные фильмы не только развлекали, но и отражали историю жизни человечества, мысли и чувства.

«Спасибо вам за то, что в течение стольких лет вы неизменно выбирали наш кинотеатр. Спасибо вам за то, что вы были с нами все эти годы! До свидания!» — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, последней картиной, показанной «Соловьём», стал фильм «Великий диктатор» с Чарли Чаплином.