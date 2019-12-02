Цзинань, Китай, , 12:51 — REGNUM Средняя ожидаемая продолжительность жизни в китайской провинции Шаньдун на востоке страны должна составить 81 год к 2030 году благодаря множеству мер в сфере здравоохранения, сообщает 1 декабря агентство Синьхуа.

Провинция намерена к 2030 году сократить младенческую смертность и смертность детей до пяти лет, равно как и материнскую смертность. Для достижения целей правительство намерено пропагандировать здоровый образ жизни, а также продвигать 15 инициатив, включая популяризацию знаний о здоровье, сбалансированных диет, а также программ «фитнесс для всех». Кроме того, будет сделан упор на борьбе с курением.

Для улучшения здоровья учеников начальных и средних школ провинция Шаньдун намерена совершенствовать систему услуг в сфере здравоохранения, а также контролировать развитие близорукости и общее состояние здоровья среди учащихся.