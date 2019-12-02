Джакарта, , 12:47 — REGNUM Председатель конгресса женщин Индонезии Гиво Рубианто Вийого ожидает, что президент Джоко Видодо будет присутствовать на конгрессе, который состоится в Джакарте 3−4 декабря, сообщает Antara.

«Мы ожидаем, что президент Индонезии откроет конгресс в 2019 году», — заявила Гиво Рубианто Вийого в Джакарте, выразив сожаление, что в 2014 году президент не смог присутствовать на мероприятии.

На конгрессе, как ожидается, обсудят укрепление стратегии женских организаций в отношении промышленной революцией 4.0.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Индонезия провела международный конгресс совета женщин в Джокьякарте.

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