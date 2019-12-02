Улан-Удэ, , 12:39 — REGNUM В Бурятии у предпринимателя, не выплачивавшего зарплату своим работникам, арестовали внедорожник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, это было сделано после возбуждения уголовного дела и обеспечения прав потерпевших.

49-летний мужчина ранее нанял двадцать работников для обслуживания многоквартирных домов в Улан-Удэ. Однако выдавать зарплату в 2019 году он «забывал», задолжав более 680 тыс. рублей.

«На расчётный счет работодателя в указанный период поступали средства, которые могли быть использованы для оплаты труда работников, однако часть денег предприниматель тратил на свои личные цели и не расплачивался с потерпевшими», — отметили в СКР.

Заставить выплатить долги предпринимателя удалось, лишь арестовав машину. После этого он в короткие сроки нашёл нужные средства и попросил прекратить уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме приняли пакет законов о принудительном исполнении обязанности работодателей по выплате начисленной, но не выданной зарплаты. Госинспектор получит право в обязательном порядке списывать с работодателей невыплаченную заработную плату.

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