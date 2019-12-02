Москва, , 12:38 — REGNUM Закон о профилактике домашнего насилия «не учитывает специфики России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский в ходе круглого стола.

«Это все связано с одним: уменьшением населения. Мы — единственная в мире страна, где мужчин на 10 млн меньше, 10 млн браков не будет, ибо нет отца, супруга — физически. Это порождает ускорение разводов, потому что у мужчин есть вариант жениться еще раз, а у женщины нет. А это порождает ее согласие на насилие в семье. А если мы вводим законом наказание за насилие, тогда он вступать в брак не будет, а это и есть задача пропаганды», — рассуждает Жириновский.

«Все, цель достигнута, сокращаем увеличение численности населения», — указал парламентарий.

Он отметил, что в мире идет «борьба за уменьшение населения, освобождение территорий».

Законопроект о профилактике семейного насилия опубликовал на сайте Совфед. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс.