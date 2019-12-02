Москва, , 12:32 — REGNUM На первой линии Московских центральных диаметров (МЦД) 2 декабря запускаются удлинённые поезда «Иволга», сообщает Twitter МЦД.

«По диаметру поедут 11-вагонные поезда «Иволга 2.0» вместо семивагонных», — говорится в сообщении.

Дополнительно они обеспечат 357 тысяч пассажирских мест в сутки. При этом общее количество новых мест, созданных на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах, составит более 1 млн в сутки, отметили в МЦД.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из главных причин недовольства работой диаметров в первые дни стали короткие поезда «Иволга», из-за чего пассажирам пришлось бегать по перронам, а вагоны в час пик были переполнены.