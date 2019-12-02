Майкоп, , 12:35 — REGNUM Двенадцать детских садов одновременно строятся в Адыгее по национальному проекту «Образование». Десять из них откроются до конца 2019 года, еще два — в первом квартале следующего года, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе главы республики.

Кроме того, в текущем году в регионе ведется строительство трех школ: две из них рассчитаны на 1,1 тыс. учеников, третья — на 250 обучающихся. Контрактация по нацпроекту, как отмечается, выполнена на 100%, а средства освоены на 91%.

Как сообщало ИА REGNUM, Адыгея, согласно данным в системе «Электронный бюджет», занимает второе место в рейтинге регионов РФ по исполнению средств, заложенных на реализацию нацпроектов. По состоянию на 8 ноября бюджет на эти цели в республике освоен на 75,5% (2,9 млрд рублей в абсолютном значении).

Читайте также: Адыгея оказалась в лидерах по освоению бюджета на нацпроекты