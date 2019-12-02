Москва, , 12:39 — REGNUM В районе Гольяново на востоке Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее в отдел полиции поступило заявление от 83-летней гражданки. Она рассказала, что ранее ей на городской телефон позвонил мужчина и представился родственником. Затем злоумышленник сообщил, что попал в ДТП и нуждается в денежных средствах. За деньгами пришел незнакомый человек, которому пенсионерка и отдала 300 тысяч рублей. Вскоре она раскрыла обман и обратилась в полицию.

Сотрудники ОМВД России по району Гольяново задержали подозреваемого, им оказался 19-летний молодой человек без определенного места жительства. Позже выяснилось, что он причастен еще к трем эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма материального ущерба составила более 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу.

Следствие продолжается, ведется розыск возможных соучастников преступления.