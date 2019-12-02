Гётеборг, Швеция, , 12:12 — REGNUM Жители Индонезии в Гётеборге, Швеция, провели мероприятие по случаю Рождества и конца года, известное как Julfest или празднование Рождества, сообщает Antara.

«Празднование Julfest посетили около 100 человек, жителей Индонезии и Швеции», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Стокгольме.

Посол Индонезии в Швеции Багас Хапсоро принял участие в зажигании свечей и открытии мероприятия.

«Мы все рады отпраздновать Рождество вместе с близкими, согражданами Индонезии и их семьями», — заявил посол Багас Хапсоро.

Мероприятие было оживлено музыкальными и танцевальными выступлениями студентов из Гётеборга.

Напомним, Julfest — это ежегодное мероприятие, праздник середины зимы, посвященный празднованию Рождества в Гётеборге.