Москва, , 12:13 — REGNUM С начала 2019 года самыми угоняемыми машинами в Москве оказались авто из Азиатского региона. Об этом со ссылкой на информацию московской прокуратуры сообщает RG.

Так, автомобили японской компании Toyota за десять месяцев 2019 года 221 раз попадали в федеральный розыск.

Далее следуют машины южнокорейских марок. Таким образом, второе место занимает Kia, автомобили которой за отчетный период были угнаны в количестве 156 штук, и машины Hyundai с показателем 140 штук.

Также в этот список вошли ВАЗ (85), Mazda (75), Lexus (61), Ford (53), Nissan (45), BMW и Renault (по 39).

Напомним, в августе 2019 года сообщалось, что в России все чаще автолюбители стали покупать противоугонные системы.

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