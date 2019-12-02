Москва, , 12:07 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») винит власти в сбое реализации закона о защите домашних животных.

«Не было никакого гуманного года. Была просто пауза с отстрелами, которая на фоне полностью проваленной при наличии денег программы стерилизации, разумеется, увеличила популяцию. И несут за это ответственность не зоозащитники, а власти», — отметил депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Он напомнил, что закон не запрещает строить центры стерилизации животных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уже почти год действует закон, запрещающий убийство бездомных животных, собак в том числе.