Москва, 3 декабря 2019, 03:00 — REGNUM

Война. Хроника 1941-1945 гг.
Война. Хроника 1941-1945 гг.
Иван Шилов © ИА REGNUM
  • Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 декабря: силы Ленинградского фронта отбросили немцев к югу.

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3 декабря 1941 года силы Ленинградского фронта перешли в наступление в районе Войбокало и отбросили немецкие войска к югу.

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