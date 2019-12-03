Москва, 3 декабря 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 3 декабря: силы Ленинградского фронта отбросили немцев к югу.
Читайте также: Война: СССР начал переговоры с Польшей о взаимопомощи
3 декабря 1941 года силы Ленинградского фронта перешли в наступление в районе Войбокало и отбросили немецкие войска к югу.
Слушайте выпуск в рамках проекта «Война. Хроника 1941−1945 гг.» на сайте regnum.podster.fm/1764.
Читайте ранее в этом сюжете: Война: создана Московская зона обороны. Радио REGNUM