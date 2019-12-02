Ялта, Крым, 2 декабря 2019, 12:03 — REGNUM До февраля 2020 года в Ялте приостанавливается выдача порубочных билетов. Об этом 2 декабря заявил глава администрации города Иван Имгрунт.
По его словам, ограничения не распространятся на снос аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации города сообщили, что на территории муниципального образования более 200 аварийных деревьев.
Читайте ранее в этом сюжете: На юге Крыма перепроверят все аварийные деревья