Оренбург, , 12:00 — REGNUM В Оренбургской области с начал 2019 года на незаконные действия коллекторов поступило более 820 жалоб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

За угрозы и оскорбления в адрес должников с коллекторских агентств взыскано в общей сложности почти 5 млн рублей.

Добавим, по состоянию на сентябрь 2019 года в Оренбуржье действовало более 15 представительств юридических лиц, включенных в единый государственный реестр в разных регионах России, которые имеют право на осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности.